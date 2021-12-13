Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С." Кол-во: 3

"Позиция 2" "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С." Кол-во: 3

"Позиция 3" "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С." Кол-во: 3