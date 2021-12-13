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    Главная / Торги / Датчики Метран для Узла подключения

    Датчики Метран для Узла подключения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112525Дата и время окончания срока приема заявок Датчики Метран для Узла подключенияКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Датчики Метран для Узла подключения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Датчики_Метран_для_Узла_подключения.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Датчики Метран для Узла подключения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112525Дата и время окончания срока приема заявок Датчики Метран для Узла подключенияКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112525Подведение итогов не позднее Датчики Метран для Узла подключенияКаларский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112525Подведение итогов не позднее Датчики Метран для Узла подключенияКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Датчики Метран для Узла подключения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    КП_Форма___2_Датчики_Метран_для_УП_03.12.2021.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Интеллектуальный датчик избыточного давления. Предел допускаемой основной погрешности ±0,2 % Верхний предел измерения 10,0 МПа Технологическое соединение - М20х1,5 наружная резьба. Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316. Заполняющая жидкость - кремнийорганическая. Выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART Встроенный ЖКИ с клавиатурой. Сертификация взрывобезопасности - 1ЕхdIIСТ6. Монтажный кронштейн с креплением на плоской поверхности. (материал - углеродистая сталь с покрытием). Средний срок службы датчика 30 лет. Кабельный ввод для бронированного кабеля -диаметр брони 12,5-20,9 мм. В комплекте с 2-вентильным клапанным блоком М20х1,5, с возможностью подключения метрологического оборудования, рабочий диапазон температур от -55 до +80 С."

    Кол-во: 3

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