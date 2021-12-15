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Номер извещения
32110903173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
fedorova@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фёдорова Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903173Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903173Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 16:3020.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
Начальная цена
999 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
86.10.1
86.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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