Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903173Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_.docx

    Форма_коммерческого_предолжения.xlsx

    Проект_Договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Протокол__2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов_на_сайт.pdf

    Протокол__2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов_на_сайт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    fedorova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фёдорова Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903173Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903173Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:3020.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:3020.12.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствованияВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования

    Начальная цена

    999 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116841/name/61c16c274fef71.60715494

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116840/name/61c16c220ea1b2.99520303

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211089645
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Димитровград)
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Димитровград)
    594689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    53 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211089649
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Барыш).
    Проведение предварительного медицинского осмотра ( г. Барыш).
    594698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    29 692
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211089653
    Проведение предварительного медицинского осмотра (р.п. Новоспасское).
    Проведение предварительного медицинского осмотра (р.п. Новоспасское).
    594706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    55 815
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211089278
    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных медицинских осмотров
    Оказание медицинских услуг по проведению предварительных медицинских осмотров
    594807
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    82 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    МУП ВОДОКАНАЛ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088964
    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников МУП «Водоканал»
    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников МУП...
    594732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 328 362
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    МУП ВОДОКАНАЛ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088968
    Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования работников МУП «Водоканал»
    Оказание услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров,...
    594744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    446 774
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Конкурентный отбор № 32211084683
    Оказание услуг по прохождению предрейсового и послерейсового осмотров водителей транспортных средств
    Оказание услуг по прохождению предрейсового и послерейсового осмотров водителей транспортных...
    593955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 430 525
    Лоты:
    18
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Конкурентный отбор № 32211084530
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых...
    594209
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    882 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить