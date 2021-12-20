Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка терминалов сбора данных

    Поставка терминалов сбора данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка терминалов сбора данныхФрязиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0085471-309-2021

    Наименование закупки

    Поставка терминалов сбора данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Юридический адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Почтовый адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Контактный телефон

    +7 495 212-27-45

    Адрес электронной почты

    mto-mzsm@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АО "Газпромнефть МЗСМ"

    Место рассмотрения предложений

    Фрязино

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка терминалов сбора данных

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009973Подведение итогов не позднее Поставка терминалов сбора данныхФрязино

    Предмет договора

    Поставка терминалов сбора данных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Адрес местонахождения

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП202123
    Закупка Кабельной продукции
    Закупка Кабельной продукции
    595026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП009526
    Поставка термостатов жидкостных для нужд филиалов представительства "Юг" АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка термостатов жидкостных для нужд филиалов представительства "Юг" АО...
    568739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП225794
    016-ЗЦ-2022_УСС _Поставка поверхностно-активного вещества ПАВ
    016-ЗЦ-2022_УСС _Поставка поверхностно-активного вещества ПАВ
    592399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ БИЗНЕС-СЕРВИС
    Конкурентный отбор № АП014522
    Поставка офисной мебели (столы и тумбочки)
    Поставка офисной мебели (столы и тумбочки)
    595009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП011863
    Поставка многофункционального пакета присадок
    Поставка многофункционального пакета присадок
    583315
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП014515
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    Поставка лазерных совместимых картриджей для КМТ
    594984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012716
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного оборудования
    Поставка расходных материалов для структурированной кабельной сети и коммутационного...
    586755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012568
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    Поставка кабеленесущих систем и материлов для СКС
    586338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить