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    Главная / Торги / Поставка листового проката 10ХСНД

    Поставка листового проката 10ХСНД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката 10ХСНД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.12.2021 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_проведении_аукциона.doc

    Извещение.doc

    Протокол__1534_от_28.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    812 доб.363-94-23

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриценко Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката 10ХСНД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110903533Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Дата и время проведения

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110903533Дата и время проведения Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2022 23:5911.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903533Подведение итогов не позднее Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903533Подведение итогов не позднее Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката 10ХСНД

    Начальная цена

    78 780 591,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка листового проката 10ХСНД, ассортимент и технические характеристики определены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 356/036-2021)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга. Либо с терминала транспортной компании в Санкт-Петербурге, в случае иногородней поставкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки. Срок изготовления и поставки товара на склад Поставщика 45 календарных дней с даты подписания договора с направлением Покупателю уведомления о готовности. Срок хранения и выборки товара в течении 90 дней с даты поступления товара на склад Поставщика по письменной заявке Покупателя. Товар поставляется Покупателю партиями по согласованному Сторонами графику поставок и в количестве определенном отдельным договором. Допускается толеранс поставки в пределах +/- 10% от заявленного количества, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №356/036-2021).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125630/name/61cc0a9b49fda3.47843909

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 78780591.57000

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