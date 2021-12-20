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Номер извещения
32110903533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового проката 10ХСНД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.12.2021 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
812 доб.363-94-23
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гриценко Маргарита Алексеевна
Место рассмотрения предложений
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового проката 10ХСНД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110903533Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Дата и время проведения
24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110903533Дата и время проведения Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Подведение итогов не позднее
11.01.2022 23:5911.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903533Подведение итогов не позднее Поставка листового проката 10ХСНДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката 10ХСНД
Начальная цена
78 780 591,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка листового проката 10ХСНД, ассортимент и технические характеристики определены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 356/036-2021)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга. Либо с терминала транспортной компании в Санкт-Петербурге, в случае иногородней поставкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 78780591.57000
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