Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки. Срок изготовления и поставки товара на склад Поставщика 45 календарных дней с даты подписания договора с направлением Покупателю уведомления о готовности. Срок хранения и выборки товара в течении 90 дней с даты поступления товара на склад Поставщика по письменной заявке Покупателя. Товар поставляется Покупателю партиями по согласованному Сторонами графику поставок и в количестве определенном отдельным договором. Допускается толеранс поставки в пределах +/- 10% от заявленного количества, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №356/036-2021).