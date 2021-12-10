Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ от распределительного устройства (РУ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) 187 (присоединение № 1), ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП265А (присоединение № 1) до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома (МКД) (ООО «СЗ «Центр Плюс») для технологического присоединения энергопринимающего устройства потребителя электрической энергии, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Тюленина, д. 20а в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 213/21 от 21.09.2021г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110903726 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ от распределительного устройства (РУ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) 187 (присоединение № 1), ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП265А (присоединение № 1) до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома (МКД) (ООО «СЗ «Центр Плюс») для технологического присоединения энергопринимающего устройства потребителя электрической энергии, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Тюленина, д. 20а в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 213/21 от 21.09.2021г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры АО ЭСК Юридический адрес 603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А Почтовый адрес 603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А Контактный телефон 2601648 Факс Адрес электронной почты mto@esk-nnov.ru Ф.И.О. контактного лица Трущева Юлия Юрьевна Место рассмотрения предложений г. Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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