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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин и дисков

    Поставка автомобильных шин и дисков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин и дисковРязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110903261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин и дисков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокл_подведения_итогов.pdf

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок.docx

    Приложение__2_техническое_задание.pdf

    Приложение__4_Обоснование_НМЦ_договора.docx

    Приложение__3_проект_договора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин и дисков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903261Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин и дисковРязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин и дисков

    Начальная цена

    1 098 110,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390029, Рязанская область, г. Рязань, ул. Строителей, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    22.11.11

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109931/name/61b871fce289c4.20108465

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 2"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 4"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 5"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 6"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 8"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 7.00000

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