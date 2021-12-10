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Номер извещения
32110903261
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин и дисков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 16:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-41-82
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Кубенина Анастасия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин и дисков
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин и дисков
Начальная цена
1 098 110,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
390029, Рязанская область, г. Рязань, ул. Строителей, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
22.11.11
22.11
Документация лота
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 7.00000
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