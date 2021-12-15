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    Главная / Торги / оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903016Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейКрасногвардейский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Расчет_цены_договора_.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Форма__3_Коммерческое_предложение__услуги.xlsx

    32110903016_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 86541 2-53-37

    Факс

    +7 86541 2-53-37

    Адрес электронной почты

    redgaz11@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шляхова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногвардейский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903016Подведение итогов не позднее оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителейКрасногвардейский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ежедневному предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей

    Начальная цена

    249 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112529/name/61bb1733922196.84626976

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1

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