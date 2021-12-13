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    Главная / Торги / КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100218)

    КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100218)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903009Дата и время окончания срока приема заявок КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100218)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100218)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Подведение_итогов_6847.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 448

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ipianovskii@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьяновский Илья Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100218)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903009Подведение итогов не позднее КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100218)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100218)

    Начальная цена

    210 650,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.62

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108095/name/61b6f540c0e2c3.83846156

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №6847 - Техническое обслуживание и ремонт приборов "Марк" фирмы ООО"Взор" для нужд ТЭЦ-8 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100218)"

    Кол-во: 1

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