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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции

    Закупка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009972Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.7z

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Форма_ТКП_АП009972_.xlsx

    АП009972_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ny.kasimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 18:00 GMT +308.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009972Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009972Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009972Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара Покупателем

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108473/name/61b7236d873398.39145713

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 73х4х3000 II В-СТ3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 2"

    "Труба 73х4х3000 II В-СТ3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Труба 73х4х3000 II В-СТ3сп ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Труба 720х10 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=9000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Труба 325х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 44

    "Позиция 8"

    "Труба 219х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 11"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Труба 325х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Труба 219х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Труба 325х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 44

    "Позиция 20"

    "Труба 219х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014)"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 23"

    "Труба 720х10 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=9000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Труба 325х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=11000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Труба 219х8 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Труба 720х10 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=9000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Труба 159х6 (09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014), L=10000"

    Кол-во: 26

    "Позиция 39"

    "Трубы обыкновенные неоцинкованные с полностью сплющенным гратом, без резьбы и муфты"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Трубы стальные бесшовные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Трубы обыкновенные неоцинкованные с полностью сплющенным гратом, без резьбы и муфты"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Трубы стальные бесшовные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Трубы обыкновенные неоцинкованные с полностью сплющенным гратом, без резьбы и муфты"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Трубы стальные бесшовные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Трубы стальные бесшовные"

    Кол-во: 1

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