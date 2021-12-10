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    Главная / Торги / Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метров

    Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112526Дата и время окончания срока приема заявок Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-843

    Наименование закупки

    Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__МТР_.docx

    Чертеж_РРМ_и_склада.jpg

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Форма_КП.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112526Дата и время окончания срока приема заявок Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метровМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112526Подведение итогов не позднее Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метровМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112526Подведение итогов не позднее Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Периметральное ограждение (комплект) - 2230 метров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19.142

    Ограды (заборы) металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Периметральное ограждение 2230 м. п. в комплекте : -Опоры ограждения -Панели 3D – 1800х3000 - ячейка 50х200мм -козырькое заграждение V-образные для крепления АКЛ-500/600с (оцинкованные кронштейны и скобы в полимерном покрытии) -АКЛ - Проволока вязальная - Проволока - Створка калитки – 4 шт. () - Опора калитки – 8 шт. - Ворота распашные 1800*6000 мм – 7 шт. - Опоры ворот - I – образный кранштейн козырькового заграждения - АКЛ-500 -Комплект крепежа - ЦВЕТ RAL -6005 (зеленый)"

    Кол-во: 1

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