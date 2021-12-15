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Номер извещения
32110903000
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичный запрос оферт в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП
Дата публикации
03.12.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903000Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 15:3020.12.2021 15:3020.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903000Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
Начальная цена
5 530 993,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 564.00000
Кол-во: 1168.00000
Кол-во: 352.00000
Кол-во: 892.00000
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