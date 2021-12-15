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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903000

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичный запрос оферт в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_53_ПЗО.zip

    Протокол_53_ПЗО_и.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903000Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 15:3020.12.2021 15:3020.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903000Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 15:3020.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903000Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защитыСаранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    5 530 993,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118370/name/61c2c63e86dd62.47311248

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 564.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1168.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 352.00000

    "Позиция 4"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 892.00000

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