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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»

    Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903722Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903722

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прил._2_к_Техническому_заданию_2023.xlsx

    прил._3_к_Техническому_заданию_2024.xlsx

    Раздел_1.3_Части_I_ИКАР.docx

    Часть_II_ТЗ.docx

    1_Асфальтобетонное_покрытие_отмостки___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    2_Асфальтобетонное_покрытие_тротуара___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    4_Асфальтобетонное_покрытие_хозпроезда_8см.xlsx

    6_Асфальтобетонное_покрытие_магистральной_дороги___ЛСР.xlsx

    ЧАСТЬ_V.ПОРЯДОК_ОЦЕНКИ.docx

    Часть_IV_Формы_документов.docx

    Часть_I_Порядок_проведения_АРЭФ.docx

    Часть_II_Проект_договора.docx

    Обоснование_НМЦ_на_ВБ.pdf

    8_Покрытие_брусчатки_с_материалом___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    3_Асфальтобетонное_покрытие_тротуара_без_песка_и_щебня___ЛСР.xlsx

    5_Асфальтобетонное_покрытие_хозпроезда_8см.xlsx

    18_Демонтаж_брусчатки___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    Прил._1_к_Техническому_заданию_2022.xlsx

    15_Засыпка_котлована_песком___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    17_Посев_газонов___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    13_Установка_бордюрного_камня_без_материала___ЛСР.xlsx

    11_Установка_тротуарного_бордюрного_камня_без_материала___ЛСР.xlsx

    12_Установка_дорожного_бордюрного_камня___ЛСР.xlsx

    10_Установка_тротуарного_бордюрного_камня___ЛСР.xlsx

    16_Подготовка_почвы___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    14_Щебенение___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    9_Покрытие_брусчатки_без_материала___ЛСР_по_Методике_2020__БИМ_1.xlsx

    7_Асфальтобетонное_покрытие_маг.дороги.xlsx

    543_510ЭСК_21.Протокол_ПИ_ВБ__ЕИС_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЭСК

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Контактный телефон

    2601648

    Факс

    Адрес электронной почты

    mto@esk-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трущева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903722Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 08:0010.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903722Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 00:0017.12.2021 00:0017.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903722Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 00:0017.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903722Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»

    Начальная цена

    18 355 072,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭСК
    Все закупки и тендеры АО ЭСК

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114810/name/61bc9932cc3449.97903437

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во:

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