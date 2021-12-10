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Номер извещения
32110903722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
Почтовый адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
Контактный телефон
2601648
Факс
Адрес электронной почты
mto@esk-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трущева Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород
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Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903722Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 08:0010.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110903722Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 00:0017.12.2021 00:0017.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903722Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 00:0017.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903722Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»г. Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и земляных работ по восстановлению благоустройства территории после ремонта кабельных линий электропередач для нужд АО «ЭСК»
Начальная цена
18 355 072,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Кол-во:
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