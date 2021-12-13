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Номер извещения
АП009971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
Почтовый адрес
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
Контактный телефон
+7 495 212-27-45
Адрес электронной почты
mto-mzsm@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
АО "Газпромнефть МЗСМ"
Место рассмотрения предложений
Фрязино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
Адрес местонахождения
141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а
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