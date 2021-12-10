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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (0142/00023/П/03.12.2021)

    Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (0142/00023/П/03.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00023/П/03.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (0142/00023/П/03.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ_023.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 65820

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.shugurova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шугурова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 14:0016.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009970Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009970Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для нужд ТОиР ГПА объектов Дочерних Обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    28 272 994,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33.000

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121693/name/61c59884c401c5.94361357

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексное воздухоочистительное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лопатка рабочая №2 (ТНД)"

    Кол-во: 68

    "Позиция 3"

    "Лопатка рабочая №1 (ТВД)"

    Кол-во: 90

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