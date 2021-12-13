Лот 1

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: - по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результаты специальной оценки условий труда и оплатить эти услуги Исполнителю. - по проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях Заказчика в соответствии с заявкой (Приложение № 2).