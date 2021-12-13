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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» и проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях АО «Газпром газораспределение Липецк»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» и проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях АО «Газпром газораспределение Липецк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902987Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: - по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результаты специальной оценки условий труда и оплатить эти услуги Исполнителю. - по проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях Заказчика в соответствии с заявкой (Приложение № 2).ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по специальной оценке условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» и проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях АО «Газпром газораспределение Липецк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оценка_условий_труда_343.rar

    32110902987_Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    okz1@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: - по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результаты специальной оценки условий труда и оплатить эти услуги Исполнителю. - по проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях Заказчика в соответствии с заявкой (Приложение № 2).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902987Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: - по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результаты специальной оценки условий труда и оплатить эти услуги Исполнителю. - по проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях Заказчика в соответствии с заявкой (Приложение № 2).Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: - по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест АО «Газпром газораспределение Липецк» (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять результаты специальной оценки условий труда и оплатить эти услуги Исполнителю. - по проведению лабораторного контроля (измерение вредных химических и физических факторов) на рабочих местах в подразделениях Заказчика в соответствии с заявкой (Приложение № 2).

    Начальная цена

    2 169 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111145/name/61b9b2ebf3cbc2.06993069

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 2.00000

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