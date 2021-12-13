Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. Кооперативная

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110902941 Уникальный номер закупки Номер закупки 65-ЗП Наименование закупки Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. Кооперативная Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ

Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ Юридический адрес 430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93 Почтовый адрес 430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93 Контактный телефон +7 8342 35-77-87 Факс {} Адрес электронной почты oziletp@tfwatt.ru Ф.И.О. контактного лица Маслова Елена Олеговна Место рассмотрения предложений Саранск Закупки и тендеры Республика Мордовия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru