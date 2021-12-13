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Номер извещения
32110902941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. Кооперативная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 15:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. Кооперативная
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 15:3015.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902941Подведение итогов не позднее Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. КооперативнаяСаранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству: КТП; КЛ-6 кВ №1 от РУ-6 кВ ТП-863 ячейки №3 до РУ-6 кВ КТП; КЛ-6 кВ №2 от РУ-6 кВ ТП-614 (РП-5) секции шин №1 до РУ-6 кВ КТП, расположенных по адресу: РМ, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина, ул. Энергетическая, ул. Кооперативная
Начальная цена
3 945 895,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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