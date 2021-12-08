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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 15:4508.12.2021 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009969Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП_.xlsx

    ТЗ__Бор__Усть_Кут.pdf

    Копия_Прилжение_к_ТЗ__2.xlsx

    Документация.docx

    Протокол..jpg.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 15:45 GMT +308.12.2021 15:4508.12.2021 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009969Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009969Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009969Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным, железнодорожным транспортом по маршруту: Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, БВХ Бор - Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212 для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    72 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120239/name/61c452071a1719.64431494

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус вахтовый (23 места и более), УЗСТ 5861 (ВА-28-43118 на шасси КАМАЗ 43118-3027-46, 6х6, 28+2), X89586105J0DM7073"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автобус вахтовый (23 места и более), Урал 3255-0013-41, X1P325500A1359759"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автобус вахтовый (23 места и более), Урал 3255-0010-41 , X1P325500B1369313"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автобус среднего класса (21-30 мест), ПАЗ 32063, X1M3205B0G0003843"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Автолаборатория строительная, Урал 4320-1951-60, X89574009E0AX5017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Автомастерская с КМУ, КАМАЗ 43118-658613, XDF658613J0003025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автофургон цельнометаллический, 58581 на ш. Урал (Биурс),X89585811C0DM7073"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Бортовой автомобиль, КАМАЗ 43118, XDF658610J0002994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бортовой автомобиль с КМУ, КАМАЗ 43118, XDF658610J0003015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Бортовой автомобиль с КМУ, 659108 на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (ГМУ-VM10L74 ВЕЛМАШ) 6х6,XDF65910810003315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Двухпостовой сварочный агрегат, DENYO DCW-480ESW, 5652888"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кран автомобильный (21-25т), УРАЛ Автокран 25тн КС-45717-1, XVN457171A0102637"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кран автомобильный (21-25т), УРАЛ Автокран 25тн КС-45717-1 , XVN457171D0113497"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Легковой автомобиль (внедорожный) УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT), XTT316300F1023923"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Легковой автомобиль (внедорожный), MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 ,Z8TGYKH60DM028862"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Легковой автомобиль (внедорожный),УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT),XTT316300C0013832"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Легковой автомобиль (внедорожный), УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT), XTT316300J1007415"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Легковой автомобиль (внедорожный), УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT), XTT316300J1015613"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Легковой автомобиль (грузопассажирский), УАЗ 390995, XTT390995D0491147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Легковой автомобиль (грузопассажирский), УАЗ 390995, XTT390995H1223775"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Легковой автомобиль (представительский), TOYOTA LAND CRUISER 200, JTMHV05J605025168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Легковой автомобиль (спецпассажирский), УАЗ 220695-460-04, XTT220695J1205228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Легковой автомобиль (спецпассажирский), УАЗ 220695-460-04, XTT220695H1219721"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Легковой автомобиль (спецпассажирский), УАЗ 220695-460-04, XTT220695H1223933"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Погрузчик фронтальный, JCB 426, JCB42600V02274585"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Погрузчик фронтальный, JCB 426, JCB42600A02274569"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), Нефаз 9334-10, X1F9334P090012949"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), УЗСТ 9175, XKW917512J0000132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0A0013049"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0C0015805"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0D0016556"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0D0016567"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Полуприцеп бортовой (тентованный), НЕФАЗ 9334-10, X1F9334P0D0016546"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Полуприцеп-тяжеловоз (40-59т), ЧМЗАП 99064-4, XTS990644D0001975"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Полуприцеп-тяжеловоз (60-79т), SPECPRICEP 994283, X89994283J0BA2410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Полуприцеп-тяжеловоз (60-79т), 99425A SPECPRICEP, X8999425AC0BA2025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Прицеп-роспуск, прицеп 904703, XW2904703B0000884"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прицеп-роспуск, 904703, XW2904703A0000868"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Прицеп-роспуск,904702, X8990470260CH2030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Прицеп-роспуск, 904702, X8990470260CH2084"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Самосвал (10-15т), КАМАЗ 5363D3, X895363D3J0FU5062"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Самосвал (10-15т), Урал 583100, XW2583100C0000954"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Самосвал (10-15т), КАМАЗ 43118 (4679K3) , X894679K3J0GB8150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Самосвал (10-15т), Урал 58312А, XW258312AD0000055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Самосвал (16-20т), КАМАЗ 65222-53, XTC652225J1391337"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Самосвал (21-25т), Volvo FM Truck 6х6 БЦМ-53, X3W6539B070000047"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Самосвал (21-25т), Volvo FM Truck 6х6 БЦМ-53 , X3W6539B070000082"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Самосвал (21-25т), Volvo FM Truck 6х6 БЦМ-53 , X3W6539B070000086"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Самосвал (21-25т), Volvo FM Truck 6х6 БЦМ-53 , X3W6539B070000044"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Самосвал (21-25т), Volvo FM Truck 6х6 БЦМ-53 , X3W6539B070000072"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Сварочный агрегат передвижной автомобильный ПКСР, УПРС-4, X8957451CB0BP9004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Трубоплетевоз, Урал 596012, XW2596012A0000845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Трубоплетевоз, Урал 596012, X8959601270CH2191"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-41, X1P442020C1384292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тягач седельный,Урал 44202-0311-60 6х6,X1P442020D1388283"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Тягач седельный, Урал 44202-0311-60 6х6, X1P442020D1388427"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Тягач седельный,Урал 44202-0311-60 6х6, X1P442020D1388665"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тягач седельный с КМУ, КАМАЗ 43118-3027-46, X89483T05J0DM7610"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тягач специальный (трал), MAN TGS 33.440 6х4 BBS-WW, WMA26WZZ8CM586863"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т), LIEBHERR R 916 LC LITRONIC, WLHZ1021TZC032609"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т), HITACHI ZX180 LCN-3, завод. №HCM1T200J00011612"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т),LIEBHERR R 916 LC LITRONIC, WLHZ1021PZC030361"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т), LIEBHERR  R 934 B HD-SL,WLHZ1074LZD023111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т), JCB JS220SC, JCBJS22CA01783232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR  R 934 B HD-SL LITRONIC с гидролинией, WLHZ1074VZD029858"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),JCB JS220SC, JCBJS22CJ01783243"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),JCB JS220SC, JCBJS22CP01783238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),JCB JS220SC, JCBJS22CC01783205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR  R 934 B HD-SL LITRONIC с гидролинией, WLHZ1074CZD029857"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR  R 934 СLС  ,WLHZ1337JZC030710"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR R934CLС LITRONIC с гидролинией, WLHZ1337AZC034258"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR R934CLС LITRONIC,WLHZ1337LZC034312"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т),LIEBHERR R934CLС LITRONIC,WLHZ1337CZC034363"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т),LIEBHERR  R 944 C NLC LITRONIC,WLHZ1338JZC032627"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Мотопомпа (производительность 200 м3/час и более),SWT,1295598"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Мотопомпа (производительность 200 м3/час и более),SWT,1295599"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Электроагрегаты дизельные (до 100 кВт),АДРя 120С-Т400-1РГХ,10251"

    Кол-во: 1

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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