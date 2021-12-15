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    Главная / Торги / Поставка и установка видеорегистраторов

    Поставка и установка видеорегистраторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112519Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка видеорегистраторовБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112519

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    080/2021/ГЭС Белгород/ЗПэ

    Наименование закупки

    Поставка и установка видеорегистраторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_080_2021_ЗПэ.zip

    Протокол___46_1_оф_с.docx

    Расчет_балльной_оценки_080_2021_ЗПэ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка видеорегистраторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:00 GMT +315.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112519Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка видеорегистраторовБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 15:0015.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112519Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка видеорегистраторовБелгород

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 14:0020.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112519Подведение итогов не позднее Поставка и установка видеорегистраторовБелгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112519Подведение итогов не позднее Поставка и установка видеорегистраторовБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка видеорегистраторов

    Начальная цена

    400 000,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116832/name/61c16ab7ec8259.75256769

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116833/name/61c16abe144963.99193427

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и установка видеорегистраторов"

    Кол-во:

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