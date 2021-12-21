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    Главная / Торги / Отбор организации для оказания услуг местной телефонной связи и услугам внутризоновой связи

    Отбор организации для оказания услуг местной телефонной связи и услугам внутризоновой связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:5921.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902820Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902820

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для оказания услуг местной телефонной связи и услугам внутризоновой связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЗП_30.pdf

    Проект_договора_ЗП_30_2021__ЮО_.docx

    Документация_ЗП_30_2021_ред1.docx

    Извещение_ЗП_30_2021_ред1.doc

    Техническое_задание_ЗП_30_2021.docx

    Форма_3__Комерческого_предложения_ЗП_30_2021.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-39-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromgrm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузин Константин Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:59 GMT +321.12.2021 11:5921.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902820Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902820Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902820Подведение итогов не позднее Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902820Подведение итогов не позднее Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг местной (городской и сельской) телефонной связи в 2022 г.

    Начальная цена

    343 728,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    61.10.11

    Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119925/name/61c42395a10654.46969181

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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