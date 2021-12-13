Открытые маркетинговые исследования в электронной форме на поставку системы телеметрии (блоки питания и преобразователи)

Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю систему телеметрии (блок питания и преобразования сигналов 4-х канальный) (именуемые в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара.