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    Главная / Торги / поставка генератора сварочного бензинового

    поставка генератора сварочного бензинового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110903013Дата и время окончания срока приема заявок поставка генератора сварочного бензиновогоКрасногвардейский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110903013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка генератора сварочного бензинового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110903013_second_parts_protocol.rtf

    Форма_Коммерческое_предложение_товар.xlsx

    Расчета_НМЦ.xlsx

    Техническое_задание1.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 86541 2-53-37

    Факс

    +7 86541 2-53-37

    Адрес электронной почты

    redgaz11@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шляхова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногвардейский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка генератора сварочного бензинового

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110903013Подведение итогов не позднее поставка генератора сварочного бензиновогоКрасногвардейский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка генератора сварочного бензинового

    Начальная цена

    170 960,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,

    356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    46.6

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112552/name/61bb1840049aa6.69408935

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"

    Кол-во: 1

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