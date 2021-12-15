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    Главная / Торги / оказание услуг по монтажу газобаллонного оборудования

    оказание услуг по монтажу газобаллонного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902771Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке ГБО на автомобильГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по монтажу газобаллонного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание__ГБО.docx

    Форма__3_Коммерческое_предложение..xlsx

    Извещение.docx

    договор_установка_ГБО.docx

    Критерии_оценки_услуг.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по установке ГБО на автомобиль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902771Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке ГБО на автомобильГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902771Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по установке ГБО на автомобильГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902771Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке ГБО на автомобильГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902771Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке ГБО на автомобильГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по установке ГБО на автомобиль

    Начальная цена

    76 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    82.11

    Услуги в области административного обслуживания комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    82.11

    Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации"

    Кол-во: 1.00000

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