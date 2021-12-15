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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902778

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.docx

    Изменения_в_документацию.docx

    Локальная_смета.xlsx

    Приложение___1_проект_договора.docx

    Приложение___2_техническое_задание.docx

    32110902778_рассмотрения.pdf

    32110902778_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:3015.12.2021 12:3015.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902778Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 18:0029.12.2021 18:0029.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902778Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 18:0029.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902778Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ

    Начальная цена

    8 100 438,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    40 502,19 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    40 502,19

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10.000

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126584/name/61cc613e504064.58664005

    29.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126586/name/61cc6142376630.04582636

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 1.00000

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