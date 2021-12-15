www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110902778
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
tender@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буланов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902778Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:3015.12.2021 12:3015.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902778Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 18:0029.12.2021 18:0029.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902778Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и АДУ
Начальная цена
8 100 438,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 502,19 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
80.20.10.000
80.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.