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    Главная / Торги / Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС) (п. 386 ПЗ)

    Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС) (п. 386 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902734Дата и время окончания срока приема заявок Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110902734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000132193

    Наименование закупки

    Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС) (п. 386 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    03.12.2021 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902734Дата и время окончания срока приема заявок Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Строительно- монтажные работы по отделке и оснащению Центра управления энергосистемой (ЦУЭС), в том числе помещений Центральной диспетчерской службы (ЦДС)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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