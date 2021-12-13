www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на выполнение работ 11023 «СМР объектов нефтяной инфраструктуры месторождений нефти и газа ООО «Газпромнефть-Восток»» в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментов
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009968Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментовТомск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментов
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.