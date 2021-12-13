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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на выполнение работ 11023 «СМР объектов нефтяной инфраструктуры месторождений нефти и газа ООО «Газпромнефть-Восток»» в 2022 г.

    Открытый конкурентный отбор на выполнение работ 11023 «СМР объектов нефтяной инфраструктуры месторождений нефти и газа ООО «Газпромнефть-Восток»» в 2022 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009968Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментовТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056913-304-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на выполнение работ 11023 «СМР объектов нефтяной инфраструктуры месторождений нефти и газа ООО «Газпромнефть-Восток»» в 2022 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1

    Почтовый адрес

    634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_KS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментов

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009968Дата и время окончания срока приема заявок Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментовТомск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Обустройство Урманского месторождения. Техническое перевооружение ДКС. Усиление фундаментов

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