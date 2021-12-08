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Номер извещения
АП009967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009967Дата и время окончания срока приема заявок поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009967Подведение итогов не позднее поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
3 804 440,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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