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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»

    Поставка запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009967Дата и время окончания срока приема заявок поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009967

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая часть ДЗЦ.docx

    Договор СТНГ-ЗКП-с ОБС.doc

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Форма_КП_ЧТЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009967Дата и время окончания срока приема заявок поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009967Подведение итогов не позднее поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009967Подведение итогов не позднее поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщика запасных частей для ЧТЗ Тр-20.25.04 (Обустройство КГКМ) для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    3 804 440,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок пускового агрегата 17-01-13СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок радиаторов 64-08-13-02СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бортовой редуктор 64-19-10СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Бортовой редуктор 64-19-11СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал в сборе 50-12-223СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вал карданный 4540-2201010-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Диск ведомый 71-44-124Сп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Диск ведущий муфты 71-44-34"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Диск муфты поворота 24-16-103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Диск сцепления ведомый 18-14-135СП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Коробка передач 50-12-7СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Механизм управления муфтой сцепления 48-15-1СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Муфта включения 18-14-133"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Отопитель дополнительный Eberspacher 2222821122430F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Радиатор водяной 64-08-343СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ремкомплект прокладок двигателя Д-160.000001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Фильтр масляный в сборе двойной 65-09-123СП ЧТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Диск ведомый 50-16-111СП"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "Диск фрикционный ЧТЗ 16121"

    Кол-во: 26

    "Позиция 20"

    "Кран ЧТЗ ППЗ-2-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Лента тормозная 18360-01СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Лента тормозная ЧТЗ 50-18-116сп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Лента тормозная ЧТЗ 71-44-148сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Магнето М149 А1-3728 000-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Муфта сцепления ЧАЗ 20-14-2СП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Насос НШ-32М ЗЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Насос НШ-50А-3 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Палец гусеничный ЧТЗ 24-22-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Палец замыкающий ЧТЗ 24-22-7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Провод свечной длинный 10663СП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Провод свечной короткий 10664СП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Свеча зажигания А11-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Сервомеханизм муфты сцепления в сборе 50-15-118СП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Сервомеханизм ЧТЗ 21-17-4сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стартер ЧТЗ 42.3708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Фара тракторная 761.3711"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Фрикцион бортовой левый 24-16-102-01СП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Фрикцион бортовой правый ЧТЗ 24-16-101-01СП"

    Кол-во: 1

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