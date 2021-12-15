Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Стеллажи передвижные

    Стеллажи передвижные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    012-21

    Наименование закупки

    Стеллажи передвижные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__012_21.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__012_21.docx

    Коммерческое_предложение___012_21.xlsx

    ПД_поставки_товара__012_21.doc

    Техническое_задание___012_21.xlsx

    Итоговый_протокол__012_21.pdf

    Итоговый_протокол__012_21.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Контактный телефон

    +7 4852 40-26-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    netrusov-av@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нетрусов Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей передвижных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902585Дата и время вскрытия заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902585Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902585Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей передвижных

    Начальная цена

    252 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 100% в течение 10 рабочих дней после поставки товара и подписания ТТН

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112803/name/61bb2ac72bb3b9.19501425

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112577/name/61bb1a1e61d250.69573802

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 5.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211077526
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    593070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    3 438 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32110998615
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    581888
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 674 985
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП163017
    закупка экранов защитных настольных
    закупка экранов защитных настольных
    464178
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110253619
    Поставка мебели для АО «Газпром газораспределение Тверь
    Поставка мебели для АО «Газпром газораспределение Тверь
    480852
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    167 326
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    БМК
    Запрос предложений № ГП813424
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    Дверь распашная Dandoors 2000х2500
    135486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить