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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110902567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе: транспортные средства и строительной-дорожная техника №148-12-2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Контактный телефон
+7 343 385-69-68
Факс
+7 343 367-30-10
Адрес электронной почты
ska@svoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Светлакова Ксения Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники
Начальная цена
1 868 466,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
29.10.2
29.10
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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