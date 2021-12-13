Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе: транспортные средства и строительной-дорожная техника №148-12-2021

    по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе: транспортные средства и строительной-дорожная техника №148-12-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902567Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техникиЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    148-12-2021

    Наименование закупки

    по отбору организации на поставку товара по номенклатурной группе: транспортные средства и строительной-дорожная техника №148-12-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе__товары_.docx

    ПД_поставка_ТС.doc

    Извещение_об_осуществлении_конкурентного_отбора_в_эл_ф___148_12_2021.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_3_КП__148_12_2021.xlsx

    Протокол_вскрытия.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902567Подведение итогов не позднее Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техникиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка транспортных средств и строительно-дорожной техники

    Начальная цена

    1 868 466,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109451/name/61b842ca9924c7.40953069

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211052768
    Поставка автомобиля Lada Niva
    Поставка автомобиля Lada Niva
    588868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 434 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201100
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: Запасные части для автомобилей марки Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40) были закуплены в 2018-2019 г. Имущество находится на распределительном складе ТМЦ в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10, ранее не использовалось. Собственник: АО «Газпром добыча Томск»
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной...
    583702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    489 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 11:00
    NIS LLC
    Аукцион № ГП044110
    продажа автомобилей / vente de voitures
    продажа автомобилей / vente de voitures
    358089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    8 200
    $
    Лоты:
    1
    Начало приема заявок:
    25.08.2020 г., 15:43
    Дата аукциона:
    28.09.2020 г., 16:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943320
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943315
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
    Запрос предложений № 31604585339
    Поставка легкового автомобиля LADA Largus
    Поставка легкового автомобиля LADA Largus
    82040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2017 08:00(GMT+03:00)
    600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943316
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256785
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    350 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943357
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    270 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить