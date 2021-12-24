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    Главная / Торги / Отбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования системы отображения информации диспетчерского пункта

    Отбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования системы отображения информации диспетчерского пункта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:5924.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902573Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования системы отображения информации диспетчерского пункта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_38_2021_ред.2.docx

    Извещение_ЗП_38_2021_ред._2.docx

    Техническое_задание_ЗП_38_2021.docx

    Форма_3.xlsx

    Проект_договора_ЗП_38_2021__ТО_видеостены_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-39-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromgrm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузин Константин Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 11:59 GMT +324.12.2021 11:5924.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902573Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902573Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 12:0028.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902573Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902573Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы отображения информации

    Начальная цена

    339 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12

    Услуги по управлению компьютерными системами

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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