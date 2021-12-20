Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитального ремонта Западно-Асомкинского, Западно-Усть-Балыкского месторождения ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2022 г.

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитального ремонта Западно-Асомкинского, Западно-Усть-Балыкского месторождения ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2022 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009966Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитальТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088607-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитального ремонта Западно-Асомкинского, Западно-Усть-Балыкского месторождения ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2022 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_KS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капиталь

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009966Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитальТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капиталь

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПЕТРОМИР
    Запрос предложений № ГП237271
    Выполнение комплекса работ по технологическому сопровождению крепления скважины хвостовиком, интенсификации притока методом многостадийного гидравлического разрыва пласта (МСГРП) скважины № 33 Ангаро-Ленского ГКМ в 2022–2023 гг.
    Выполнение комплекса работ по технологическому сопровождению крепления скважины хвостовиком, ...
    593969
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014527
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: Труба и СДТ для объекта «Обустройство сеноман-аптских...
    595031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014523
    Поставка ЗИП к оборудованию «ВИКА МЕРА» на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка ЗИП к оборудованию «ВИКА МЕРА» на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского...
    595013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014526
    Закупка системы оперативного дистанционного контроля
    Закупка системы оперативного дистанционного контроля
    595027
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013788
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованеноково-Ухта»
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе...
    591522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211090621
    Поставка товаров: Устройства газогорелочные
    Поставка товаров: Устройства газогорелочные
    593904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    3 552 120
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211090614
    Оказание услуг: Оценка расчета упущенной выгоды землевладельцам земельных участков
    Оказание услуг: Оценка расчета упущенной выгоды землевладельцам земельных участков
    594686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    480 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Маркетинговые исследования № ГП202122
    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) (3 ЗМС)
    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) (3 ЗМС)
    595021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    52 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить