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Номер извещения
АП009966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитального ремонта Западно-Асомкинского, Западно-Усть-Балыкского месторождения ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капиталь
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009966Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капитальТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством СМР объектов капитального строительства и капиталь
Официальный сайт, на котором размещена документация
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