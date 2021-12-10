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    Главная / Торги / Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112513Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2844021

    Наименование закупки

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Мебель_офисная_описание.docx

    Извещение_о_проведении_реализации_мебели_офисной.docx

    Образец_договора.pdf

    Счет_договор.docx

    Счет_оферта.docx

    ГП112513_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Юридический адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Контактный телефон

    +7 926 561-19-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    vasilchenko_dv@ooosgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильченко Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112513Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 23:0024.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112513Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112513Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У

    Начальная цена

    24 004,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Адрес местонахождения

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Классификатор ОКПД2

    31.09.12.131

    Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной

    31.01.12.131

    Шкафы для одежды деревянные

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123816/name/61c9d391b8e763.20911263

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнальный стол (черный) Шкаф бухгалтерский КБ-10 Сейф огнестойкий ЕSD-104 Tiger 6H Кресло в ткани*** Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1 Сейф ПК-53 МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный Кресло KL-3 Стол компактный А-203,60 пр. бук"

    Кол-во: 1

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