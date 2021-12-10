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Номер извещения
ГП112513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Контактный телефон
+7 926 561-19-45
Факс
Адрес электронной почты
vasilchenko_dv@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильченко Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 16:30 GMT +310.12.2021 16:3010.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112513Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 23:0024.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112513Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 23:0024.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112513Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/УМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на продажу имущества: Журнальный стол (черный); Шкаф бухгалтерский КБ-10; Сейф огнестойкий ЕSD-104; Tiger 6H Кресло в ткани***; Кресло 81*81*93, экокожа, КЛАССИКА-1; Сейф ПК-53; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; МИЛАНО кресло 84*77*81h, иск.кожа,цвет черный; Кресло KL-3; Стол компактный А-203,60 пр. бук, Б/У
Начальная цена
24 004,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
31.09.12.131
31.01.12.131
31.01.12.110
31.01.11.150
Документация лота
Кол-во: 1
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