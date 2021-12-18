Оказание услуг по разработке, организации и проведению программы «Школы менторов и экспертов» для реализации целей и задач по созданию школы (по созданию образовательной программы по подготовке) менторов и экспертов инновационной деятельности в дорожной отрасли

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110903084 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке, организации и проведению программы «Школы менторов и экспертов» для реализации целей и задач по созданию школы (по созданию образовательной программы по подготовке) менторов и экспертов инновационной деятельности в дорожной отрасли Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

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