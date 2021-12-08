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Номер извещения
ГП112509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
oksana.timina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Тимина Оксана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112509Дата и время окончания срока приема заявок Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНПСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 10:0008.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112509Дата и время вскрытия заявок Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНПСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка поковок для Реактора 710-Р-101 (н.150920) АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.29.99.000
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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