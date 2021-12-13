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    Главная / Торги / Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902450Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой газопроводнойКраснодар, ул. Строителей 23, кб. 212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902450

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    293-18/2021

    Наименование закупки

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОКО__293_18_2021.rar

    32110902450_Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    861 доб.279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    V.Ahmedov@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахмедов Виктор Абдурахманович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар, ул. Строителей 23, кб. 212

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902450Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой газопроводнойКраснодар, ул. Строителей 23, кб. 212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полиэтиленовой газопроводной

    Начальная цена

    6 619 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109242/name/61b82b93887043.44761546

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 19000.00000

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