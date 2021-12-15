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Номер извещения
ГП112507
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Мещанский
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Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 14:00 GMT +315.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112507Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"Мещанский
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 14:0015.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112507Дата и время вскрытия заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"Мещанский
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 19:0017.12.2021 19:0017.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112507Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"Мещанский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 19:0017.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112507Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"Мещанский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием "Неприличные деньги"
Начальная цена
8 266 944,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11
77.39.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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