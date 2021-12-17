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    Главная / Торги / Поставка МТР (Преобразователь давления, Расходомер, Термометр биметаллический). Поставка 2022г.

    Поставка МТР (Преобразователь давления, Расходомер, Термометр биметаллический). Поставка 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Преобразователь давления, Расходомер, Термометр биметаллический). Поставка 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон_Договора_рамочной_поставки__поставка_по_спецификациям___300591774_v1_.DOCX

    Извещение.docx

    Опросные_листы.rar

    Формы_для_заполнения.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 137 56-10001 доб. 9138

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Teterina@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Надежда Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112517Дата и время вскрытия заявок Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 13:0031.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112517Подведение итогов не позднее Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 13:0031.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112517Подведение итогов не позднее Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР приборов для измерения и различного назначения (преобразователь давления, расходомер, термометр биметаллический). Поставка 2022г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь давления в комплекте с вентильным блоком и фитингом, с кабельным вводом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Расходомер электромагнитный DN25 PN16 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом FIR 33011. FIRA 33013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Термометр биметаллический с гильзой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Клапан продувочный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Мерная бюретка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Преобразователь давления с мембранным разделителем"

    Кол-во: 8

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    Москва
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