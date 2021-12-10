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    Главная / Торги / Фитинги для Узла подключения

    Фитинги для Узла подключения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112508Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для Узла подключенияКаларский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фитинги для Узла подключения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_решения_ЗП__181_ГП112508_от_18.01.2022__ЭТП_ГПБ_.pdf

    КД_Фитинги_для_Узла_подключения.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.halikov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халиков Рустам Юлдашевич

    Место рассмотрения предложений

    Каларский район

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги для Узла подключения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112508Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для Узла подключенияКаларский район

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112508Подведение итогов не позднее Фитинги для Узла подключенияКаларский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112508Подведение итогов не позднее Фитинги для Узла подключенияКаларский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги для Узла подключения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    24.52.30

    Фитинги для труб и трубок литые стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135952/name/61e7cf65217704.14267462

    19.01.2022

    КП_Форма___2_Фитинги_для_УП_03.12.2021.xlsx

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 19"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Тройник приварной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Соединение навертное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Соединение ввертное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Вставка диэлектрическая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 26"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 29"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 6

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