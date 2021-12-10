Фитинги для Узла подключения

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Фитинги для Узла подключения

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Требования к документации

СК РУСВЕЛДИНГ Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 9

"Позиция 3" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 9

"Позиция 7" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 9

"Позиция 15" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)" Кол-во: 16

"Позиция 18" "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5." Кол-во: 26

"Позиция 19" "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5" Кол-во: 9

"Позиция 20" "Тройник приварной" Кол-во: 3

"Позиция 21" "Соединение навертное" Кол-во: 8

"Позиция 22" "Соединение ввертное" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Вставка диэлектрическая" Кол-во: 16

"Позиция 24" "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)" Кол-во: 16

"Позиция 25" "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5." Кол-во: 26

"Позиция 26" "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5" Кол-во: 9

"Позиция 27" "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)" Кол-во: 16

"Позиция 28" "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5." Кол-во: 26

"Позиция 29" "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5" Кол-во: 9

"Позиция 30" "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)" Кол-во: 3