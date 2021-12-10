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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фитинги для Узла подключения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
r.halikov@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халиков Рустам Юлдашевич
Место рассмотрения предложений
Каларский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фитинги для Узла подключения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112508Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги для Узла подключенияКаларский район
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112508Подведение итогов не позднее Фитинги для Узла подключенияКаларский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фитинги для Узла подключения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно коммерческого предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
24.52.30
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 6
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