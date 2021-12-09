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    Главная / Торги / Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКС

    Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКСг ГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    KQ00003324

    Наименование закупки

    Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Извещение_о_внесении_изменений_1_ДОКУМЕНТЫ.docx

    Протокол_публ.docx

    Протокол_публ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Контактный телефон

    +7 922 419-49-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    adedisheva@grogr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедишева Айшат Идрисовна

    Место рассмотрения предложений

    г Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902366Подведение итогов не позднее Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКСг Грозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Сварочного Инвертора REDBO SuperArc 258s с НАКС

    Начальная цена

    539 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107207/name/61b34530aa0bd0.92129609

    10.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107208/name/61b3454c620117.41932751

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 25.00000

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    Дата аукциона:
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