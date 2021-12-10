Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года. (Попозиционная закупка)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112505 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года. (Попозиционная закупка) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 911 097-95-36 Факс Адрес электронной почты tenders@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Белозеров Егор Сергеевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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