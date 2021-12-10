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Номер извещения
ГП112505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года. (Попозиционная закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозеров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112505Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года.Колпино
Подведение итогов не позднее
28.02.2022 10:0028.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112505Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202228.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112505Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку молотовых поковок в черном виде (без м/о) различной конфигурации (валы, оси, пальцы, втулки, кольца, вал/шестерни, сателлиты и т. д.) по эскизам заказчика согласно производственной программе I полугодия 2022 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.50.11.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 3.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 4.5
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 0.2
Кол-во: 3
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 25
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 5
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