Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП009963 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056467-204-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4672 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Басак Елена Александровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р Дата и время окончания срока приема заявок 23.12.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП009963 Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт