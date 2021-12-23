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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009963Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056467-204-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4672

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басак Елена Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 12:30 GMT +323.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009963Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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