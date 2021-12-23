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Номер извещения
АП009963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рабочих проектов, авторский надзор на объектах для ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4672
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Басак Елена Александровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 12:30 GMT +323.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009963Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых рТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповых р
Официальный сайт, на котором размещена документация
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