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    Главная / Торги / Поставка кранов шаровых

    Поставка кранов шаровых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровыхКостромаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)

    Дата публикации

    03.12.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.xlsx

    Итоговый_протокол___32110902331.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YakovlevMA@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Михаил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Кострома

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов шаровых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902331Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровыхКострома

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых

    Начальная цена

    162 041,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Документация.rar

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114044/name/61bc5e20ac54e2.81222064

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 11.00000

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