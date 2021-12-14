Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг

    Оказание автотранспортных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902493Дата и время окончания срока приема заявок оказание автотранспортных услугЛангепасПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902493

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_29.pdf

    Приложение_3__формы_для_заявки_.docx

    1Проект_договора.doc

    Закупочная_документация.docx

    Приложение_2.2._Ценовое_предложение_Лот_1.xlsx

    1.2_Техническое_задание.pdf

    1.1Спецификация_к_договору.xlsx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Юридический адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Почтовый адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Контактный телефон

    +7 34669 2-14-59

    Факс

    +7 34669 2-97-88

    Адрес электронной почты

    rvoichenko@promit-langepas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиволапов Юрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902493Дата и время окончания срока приема заявок оказание автотранспортных услугЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902493Дата и время вскрытия заявок оказание автотранспортных услугЛангепас

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 13:0015.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902493Подведение итогов не позднее оказание автотранспортных услугЛангепас

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902493Подведение итогов не позднее оказание автотранспортных услугЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг

    Начальная цена

    1 133 319,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114041/name/61bc5e015eb8d1.20849811

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088227
    Оказание комплекса услуг по транспортировке товарно-материальных ценностей по маршруту: Красноярский край, г. Норильск - Красноярский край, порт Дудинка – порт/г. Архангельск.
    Оказание комплекса услуг по транспортировке товарно-материальных ценностей по маршруту:...
    594688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 094 938
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088060
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д транспортом), и погрузке на другой вид транспорта (автомобильный, водный), в том числе перемещение грузов в границах ПВХ и хранение грузов на открытых и закрытых складских площадках, выполнение других работ и услуг, связанных с обработкой, хранением и обслуживанием грузов в г. Красноярск, Красноярский край. Объекты: Канандинская ПС1 (II этап) Чамбэнская ПС 1 (II этап)
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д...
    594675
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 317 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос предложений № 32111012805
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    Оказание услуг специализированной техникой для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор».
    583172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    122 477 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Запрос предложений № ГП225662
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП) автомобильным транспортом с производственных площадок ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР (г. Волгоград), ВОЛМА-Воскресенск (г. Воскресенск, МО)
    Оказание услуг по перевозке готовой продукции ВОЛМА (Сухие строительные смеси, ГКЛ, ПГП)...
    591943
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить