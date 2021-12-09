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    Главная / Торги / Поставка мотобура

    Поставка мотобура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мотобураг ГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    KQ00003323

    Наименование закупки

    Поставка мотобура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Извещение_о_внесении_изменений_1_ДОКУМЕНТЫ.docx

    Протокол_публ.docx

    Протокол_публ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    Почтовый адрес

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Контактный телефон

    +7 922 419-49-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    adedisheva@grogr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедишева Айшат Идрисовна

    Место рассмотрения предложений

    г Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мотобура

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902330Подведение итогов не позднее Поставка мотобураг Грозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мотобура

    Начальная цена

    639 314,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364028, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38,

    364020, РЕСП ЧЕЧЕНСКАЯ, Г ГРОЗНЫЙ, УЛ ИМЕНИ ВАХИ АЛИЕВА, ДОМ 38

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107219/name/61b346239c59c8.77895821

    10.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107222/name/61b3464496ca81.35438326

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 2"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 3"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 4"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Производство ручных инструментов с механизированным приводом"

    Кол-во: 12.00000

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    592519
    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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