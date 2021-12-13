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    Главная / Торги / Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.

    Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112502Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – КамчатскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112502_second_parts_protocol.rtf

    Анкета.docx

    Форма_4.docx

    Форма_5.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Порядок_проведения_закупки.docx

    Приложение__3_к_ТЗ_Форма_Банковской_гарантии__возрат_аванса_.docx

    Приложение__4_к_ТЗ_Требования_по_ООС.DOCX

    Приложение__5_к_ТЗ_ОТ_ПБ.DOCX

    Приложения__1__2_к_ТЗ_Внешняя_логистика__30.11.21_.xlsx

    Существенные_условия_договора.docx

    ТЗ_доставка_ГЕН_грузов_морским_транспортом_v7__final_.pdf

    Требования_к_участникам.docx

    Форма_1_и_2_ТКП.docx

    Форма_1.2_Цепочка_собственников.docx

    Форма_3_ТКП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ

    Юридический адрес

    683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59

    Почтовый адрес

    683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59

    Контактный телефон

    +7 905 787-54-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@kumroch.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Петропавловск – Камчатский

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112502Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112502Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 16:0029.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112502Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112502Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Банковская гарантия на полный размер аванса

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ

    Адрес местонахождения

    683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59

    Классификатор ОКПД2

    50

    Услуги водного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1132854/name/61e162175e6c06.00322604

    14.01.2022

    Извещение_о_закупке.docx

    07.12.2021

    Порядок_проведения_закупки.docx

    07.12.2021

    Приложение__3_к_ТЗ_Форма_Банковской_гарантии__возрат_аванса_.docx

    07.12.2021

    Приложение__4_к_ТЗ_Требования_по_ООС.DOCX

    07.12.2021

    Приложение__5_к_ТЗ_ОТ_ПБ.DOCX

    07.12.2021

    Приложения__1__2_к_ТЗ_Внешняя_логистика__30.11.21_.xlsx

    07.12.2021

    Существенные_условия_договора.docx

    07.12.2021

    ТЗ_доставка_ГЕН_грузов_морским_транспортом_v7__final_.pdf

    07.12.2021

    Требования_к_участникам.docx

    07.12.2021

    Форма_1_и_2_ТКП.docx

    07.12.2021

    Форма_1.2_Цепочка_собственников.docx

    07.12.2021

    Форма_3_ТКП.docx

    07.12.2021

    Форма_4.docx

    07.12.2021

    Форма_5.docx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ."

    Кол-во: 1

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