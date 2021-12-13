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Номер извещения
ГП112502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59
Почтовый адрес
683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59
Контактный телефон
+7 905 787-54-73
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kumroch.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Петропавловск – Камчатский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112502Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112502Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 16:0029.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112502Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.Петропавловск – Камчатский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке партии генеральных грузов и партии ГСМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Банковская гарантия на полный размер аванса
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
683001, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск – Камчатский, Ленинская, 59
50
Документация лота
Кол-во: 1
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