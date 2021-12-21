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    Главная / Торги / "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

    "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902311Дата и время окончания срока приема заявок "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902311

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110902311_Изменения_1.doc

    3211090231_ДОЗ_изм.1.zip

    Протокол_32110902311.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-65

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    malinovskiysergey@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малиновский С. М.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902311Дата и время окончания срока приема заявок "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902311Дата и время вскрытия заявок "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 15:0021.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902311Подведение итогов не позднее "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902311Подведение итогов не позднее "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

    Начальная цена

    19 020 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    190 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    190 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    49.39.39.000

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.31.21

    Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127103/name/61cd4dfadf1c60.14946148

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении"

    Кол-во: 1.00000

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    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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