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Номер извещения
32110902311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-65
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
malinovskiysergey@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский С. М.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
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"Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902311Дата и время окончания срока приема заявок "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110902311Дата и время вскрытия заявок "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
21.01.2022 15:0021.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902311Подведение итогов не позднее "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
21.01.202221.01.2022 15:0021.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902311Подведение итогов не позднее "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работников "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.
Начальная цена
19 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
190 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
49.39.39.000
49.31.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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