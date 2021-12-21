"Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110902311 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по перевозке работни-ков "Заказчика" автотранспортом в городском сообщении по маршруту согласно графика движения (Приложения 2,3,4) и Спецификации (Приложение 1), созданию максимальных удобств для пассажиров и условий, обеспечивающих безопасность движения автобусов при перевозках пассажиров. "Заказчик" обязуется оплачивать "Исполнителю" стоимость оказанных услуг в соответствии с Договором. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-71-65 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты malinovskiysergey@npoiskra.ru Ф.И.О. контактного лица Малиновский С. М. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра" Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее