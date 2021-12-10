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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право поставки слитков кузнечных из марки стали 12Х1МФ для нужд ООО "УМЗ"

    Конкурентный отбор на право поставки слитков кузнечных из марки стали 12Х1МФ для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112501Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112501

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право поставки слитков кузнечных из марки стали 12Х1МФ для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112501_second_parts_protocol.rtf

    124_ТЗ_техническое_задание_слитки_12Х1МФ_от_03.12.2021.pdf

    000Типовая_Тендерная_документация_12Х1МФ.docx

    нмц__12Х1МФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-78-20

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112501Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112501Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 13:0014.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112501Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112501Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тн

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108029/name/61b6ef7c5feb09.16905169

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг"

    Кол-во: 28

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