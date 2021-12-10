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Номер извещения
ГП112501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право поставки слитков кузнечных из марки стали 12Х1МФ для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-78-20
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112501Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112501Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 13:0014.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112501Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тнЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные развесом 4,65-5,0 тн. Сталь, марка стали 12Х1МФ химический состав по ОСТ 108.030.113-87,отжиг - 28 тн
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 28
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