Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (2 лота).

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (2 лота).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009962Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (Лот №2)ТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0063091-338-2021

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (2 лота).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 982 900-01-71

    Адрес электронной почты

    select-gpns@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевников Иван Александрович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение"(Лот 1).

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009962Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение"(Лот 1).Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение"(Лот 1).

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (Лот №2)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009962Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (Лот №2)Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд ОП Томск Дивизион "Восток" ООО "Газпромнефть-Снабжение" (Лот №2)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013788
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованеноково-Ухта»
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе...
    591522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211090621
    Поставка товаров: Устройства газогорелочные
    Поставка товаров: Устройства газогорелочные
    593904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    3 552 120
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Конкурентный отбор № 32211090614
    Оказание услуг: Оценка расчета упущенной выгоды землевладельцам земельных участков
    Оказание услуг: Оценка расчета упущенной выгоды землевладельцам земельных участков
    594686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    480 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромнефть Энергосистемы
    Маркетинговые исследования № ГП202122
    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) (3 ЗМС)
    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) (3 ЗМС)
    595021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    52 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090629
    Поставка бортовых журналов для ВС
    Поставка бортовых журналов для ВС
    595022
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 754 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225856
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    592588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014525
    Закупка трубной продукции
    Закупка трубной продукции
    595019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014524
    Поставка расходных материалов для пополнения склада для объекта строительства «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    Поставка расходных материалов для пополнения склада для объекта строительства «КС-9...
    595015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить