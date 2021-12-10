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Номер извещения
ГП112503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение компьютерной техники, комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21
Почтовый адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21
Контактный телефон
+7 8552 70-01-76 доб. 1154
Факс
Адрес электронной почты
l.ymaeva@kamkombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юмаева Лилия Рафиковна
Место рассмотрения предложений
город Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112503Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 10:0010.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112503Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112503Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КАМКОМБАНК
Все закупки и тендеры КАМКОМБАНК
Адрес местонахождения
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21
26.2
Документация лота
Кол-во: 20
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