Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение компьютерной техники, комплектующих

    Приобретение компьютерной техники, комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112503Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные ЧелныПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112503

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    14

    Наименование закупки

    Приобретение компьютерной техники, комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приобретение_20_компьютеров_в_сборе.pdf

    ГП112503_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью КАМКОМБАНК
    Все закупки и тендеры КАМКОМБАНК

    Юридический адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21

    Почтовый адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21

    Контактный телефон

    +7 8552 70-01-76 доб. 1154

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.ymaeva@kamkombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юмаева Лилия Рафиковна

    Место рассмотрения предложений

    город Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112503Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 10:0010.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112503Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112503Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112503Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021ггород Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение компьютерной техники, комплектующих согласно заявки. Срок поставки- декабрь 2021г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАМКОМБАНК
    Все закупки и тендеры КАМКОМБАНК

    Адрес местонахождения

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), город Набережные Челны, Гидростроителей, 21

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108713/name/61b740725b7742.94935697

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютерная техника, комплектующие"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования № ГП237153
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    Процедура 18 Ростелеком - продажа бу оборудования (Сибирь)
    593467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225678
    Поставка расходного материала для оргтехники на 2022г.
    Поставка расходного материала для оргтехники на 2022г.
    592015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    3 840 834
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225600
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    591734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования № ГП225503
    Процедура 17 Ростелеком - продажа бу оборудования (Урал, Юг)
    Процедура 17 Ростелеком - продажа бу оборудования (Урал, Юг)
    591406
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа (торги) б/у абонентского оборудования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211059018
    Поставка оргтехники и комплектующих материалов
    Поставка оргтехники и комплектующих материалов
    590313
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    737 390
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    БМК
    Запрос предложений № ГП930631
    Закупка ТСД Honeywell CK75
    Закупка ТСД Honeywell CK75
    247547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.07.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить