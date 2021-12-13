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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110902217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских новогодних подарковГрозныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110902217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110902217_second_parts_protocol.rtf

    Техническое_задание.doc

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Методика_оценки.DOC

    Приложение___1_Техническое_задание_подарки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ

    Юридический адрес

    364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А

    Почтовый адрес

    364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А

    Контактный телефон

    +7 8712 22-54-47

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    F0950200@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    И. М. С.

    Место рассмотрения предложений

    Грозный

    Закупки и тендеры Чеченская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110902217Подведение итогов не позднее Поставка детских новогодних подарковГрозный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    1 599 864,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ

    Адрес местонахождения

    364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А

    Классификатор ОКПД2

    46.36

    Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111104/name/61b9af1ee6bde5.54999056

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями"

    Кол-во: 1.00000

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