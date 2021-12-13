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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110902217
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А
Почтовый адрес
364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А
Контактный телефон
+7 8712 22-54-47
Факс
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Адрес электронной почты
F0950200@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
И. М. С.
Место рассмотрения предложений
Грозный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков
Начальная цена
1 599 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ
Адрес местонахождения
364907, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Дадин Айбики, 18А
46.36
46.36
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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