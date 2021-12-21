Предмет договора

административное здание, назначение: нежилое, общей площадью, 169, 5 кв. м, инвентарный номер: 423, этажность: 2, лит. Б, кадастровый номер: 53:07:0010122:145, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью, 116, 1 кв. м, инвентарный номер: 1194, кадастровый номер: 53:07:0010122:144, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, общей площадью 837 кв. м. с кадастровым номером 53:07:0010122:33.