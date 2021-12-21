www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
продажа объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Новгородская область, р-н Любытинский, с/п Любытинское, рп Любытино, ул. Первомайская, д. 3, без объявления цены
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Новгородская область, Новгородская область, р-н Любытинский, с/п Любытинское, рп Любытино, ул. Первомайская, д. 3
Номер извещения
ГП112497
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
административное здание, назначение: нежилое, общей площадью, 169, 5 кв. м, инвентарный номер: 423, этажность: 2, лит. Б, кадастровый номер: 53:07:0010122:145, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью, 116, 1 кв. м, инвентарный номер: 1194, кадастровый номер: 53:07:0010122:144, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, общей площадью 837 кв. м. с кадастровым номером 53:07:0010122:33.
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-12-2021 14:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
административное здание, назначение: нежилое, общей площадью, 169, 5 кв. м, инвентарный номер: 423, этажность: 2, лит. Б, кадастровый номер: 53:07:0010122:145. здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью, 116, 1 кв. м, инвентарный номер: 1194, кадастровый номер: 53:07:0010122:144.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерасов Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
ДОСААФ России
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.